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Череда серьезных ДТП и гибель ребенка в Рязани. Главные новости выходных, 14-15 августа
Произошло сразу несколько аварий с погибшими и пострадавшими, пропавший мужчина найден мертвым. Вспомним, что случилось за эти дни.

Минувшие выходные оказались для рязанцев тревожными. Произошло сразу несколько аварий с погибшими и пострадавшими, пропавший мужчина найден мертвым. Вспомним, что случилось за эти дни.

Происшествия

В Рязани из окна дома на улице Зубковой, 27 выпал пятилетний мальчик, он погиб. ЧП произошло днем в субботу, 14 августа. Следователи проводят проверку.

В Рязани на улице Великанова в субботу, 14 августа, нашли повешенного на дереве мужчину. Его личность установлена. По факту обнаружения трупа 43-летнего мужчины назначена доследственная проверка.

Пропавшего в Рязани 41-летнего мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в субботу, 14 августа. Обстоятельства смерти не сообщаются. Проводится доследственная проверка.

В Рязани в субботу, 14 августа, на Северной окружной произошла авария с участием двух легковушек. «Волга» снесла стоящую на аварийке легковушку. Пострадали три человека.

В Клепиковском районе произошло смертельное ДТП. Погиб водитель одной из машин, пострадали четверо, из них двое детей четырех и восьми лет.

В массовой аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, на перекрестке улицы Спортивной и Голенченского шоссе, пострадали восемь человек. Момент аварии попал на видео. В полиции рассказали подробности.

В Касимовском районе после ДТП сгорел автомобиль. Авария произошла вечером в субботу, 14 августа. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях. В полиции рассказали, что в салоне находились два человека, они сгорели заживо.

В Рязани в водоеме утонул мужчина. Тело спасатели достали из воды в воскресенье, 15 августа, в 17:25.

К другим новостям

В августе в Старорязанскую экспедицию передали клад, который был найден на Спасской луке в лесу недалеко от села Исады. Клад включал 32 предмета из серебра: 8 шейных гривен, 14 браслетов, 5 семилучевых височных колец, бусину с зернью и денежные гривны новгородского типа. Общий вес клада — более 2,1 кг.

В пункт вакцинации, находящийся в поликлинике № 2 больницы Семашко, поступила вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Это однокомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она показала себя эффективно для населения, уже перенесшего заболевание, и для повторной прививки ранее вакцинированных людей.

Жителей Рязанской области предупредили о жаре до +33 градусов. Такая погода продержится с 16 по 18 августа.