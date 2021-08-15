В Рязанской области от коронавируса за сутки скончались семь жителей

В Рязанской области от COVID-19 умерли еще семь человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области от COVID-19 умерли еще семь человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает федеральный оперштаб. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 861 человека.

Зафиксировали 119 новых случаев заражения. Всего заболели 37 007 рязанцев.

За сутки выздоровел 71 пациент, всего вылечились 33 954 жителя области.

За неделю, с 9 по 15 августа, коронавирусом заразились 728 рязанцев, выздоровели 448, скончались 24 человека.

В России за сутки зарегистрировано 21 624 новых случая COVID-19, общее число выросло до 6 600 836, подтверждены 816 смертей пациентов.