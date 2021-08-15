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В Роспотребнадзоре переболевшим COVID-19 посоветовали петь народные песни
Пациентам, переболевшим коронавирусом, рекомендуют восстанавливать легкие с помощью исполнения народных песен. Такой совет дала врач Роспотребнадзора Хадижат Омарова, сообщает РИА Новости.

Пациентам, переболевшим коронавирусом, рекомендуют восстанавливать легкие с помощью исполнения народных песен. Такой совет дала врач Роспотребнадзора Хадижат Омарова, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе. Исполнять их нужно негромко и в удобной тональности. При этом Омарова пояснила, что постковидный синдром у всех проявляется по-разному, и единого метода лечения нет. Желательно подбирать программу реабилитации подбирать индивидуально, с помощью врачей.

Омарова подчеркнула, что перенесшим коронавирус важно вернуть привычный режим жизни, сна и бодрствования.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», — рассказала врач.

Также, по ее словам, переболевшие часто страдают от недостатка движения, так как во время COVID-19 почти не двигаются из-за слабости, а потом, не восстановившись, выходят на работу. Физическую активность нужно вводить и постепенно увеличивать, подытожила Омарова.