В Роспотребнадзоре переболевшим COVID-19 посоветовали петь народные песни

Пациентам, переболевшим коронавирусом, рекомендуют восстанавливать легкие с помощью исполнения народных песен. Такой совет дала врач Роспотребнадзора Хадижат Омарова, сообщает
По словам специалиста, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе. Исполнять их нужно негромко и в удобной тональности. При этом Омарова пояснила, что постковидный синдром у всех проявляется по-разному, и единого метода лечения нет. Желательно подбирать программу реабилитации подбирать индивидуально, с помощью врачей.
Омарова подчеркнула, что перенесшим коронавирус важно вернуть привычный режим жизни, сна и бодрствования.
«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», — рассказала врач.
Также, по ее словам, переболевшие часто страдают от недостатка движения, так как во время COVID-19 почти не двигаются из-за слабости, а потом, не восстановившись, выходят на работу. Физическую активность нужно вводить и постепенно увеличивать, подытожила Омарова.