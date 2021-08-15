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В Краснодарском крае в зонах подтопления включили сирены оповещения
В Геленджике, Новороссийске и Крымске в воскресенье, 15 августа, работают сирены, оповещающие людей о возможном подтоплении. По данным регионального оперштаба, их включили из-за сильного дождя.

В Геленджике, Новороссийске и Крымске в воскресенье, 15 августа, работают сирены, оповещающие людей о возможном подтоплении. По данным регионального оперштаба, их включили из-за сильного дождя.

Звук сирен означает то, что жители домов в зоне подтопления должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность.

Центр Геленджика обесточили. Электричество будет отключено, пока вода не сойдет, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сирены также работают в Новороссийске и Крымске: из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка.

Циклон накрыл территорию Краснодарского края еще в пятницу, 13 августа. Подтопленными остаются более 500 домов. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район, в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.