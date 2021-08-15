В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей разных регионов России в сентябре. Об этом «Российской газете» рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей разных регионов России в сентябре. Об этом « Российской газете » рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. В Москве в сентябре ожидается 15-20 градусов тепла днем и 5-10 ночью. При этом возможны ночные похолодания до 1-6 градусов тепла.

В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируют заморозки, дождливую погоду ожидают в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области.

На южных российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов.