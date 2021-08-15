Ученые рассказали о признаках рака поджелудочной железы

Ученые назвали симптомы одного из самых смертоносных видов онкологии — рака поджелудочной. Исследование ученых Колумбийского университета США опубликовано на сайте ColumbiaSurgery.

Ученые назвали симптомы одного из самых смертоносных видов онкологии — рака поджелудочной. Исследование ученых Колумбийского университета США опубликовано на сайте ColumbiaSurgery , сообщает РИА Новости.

Как правило, человек часто не подозревают о своей болезни, так как первые симптомы развиваются незаметно. Опухоль может годами увеличиваться безболезненно, потому что поджелудочная железа имеет особое расположение.

Один из характерных признаков заболевания — появление желтых кожных покровов и белков глаз, пишут исследователи. В крови накапливается билирубин — компонент желчи, печень вырабатывает его как продукт распада старых красных кровяных телец.

Боль в животе, диарея, тошнота также могут указывать на онкологию. Об опухоли может свидетельствовать и острая боль в области средней и нижней части спины в течение нескольких недель. Боль возникает из-за того, что новообразование растет и начинает давить на соседние органы.

На нарушения работы поджелудочной железы указывает и внезапный диабет. Часто пациенты с опухолью резко худеют из-за нехватки функциональных ферментов.

Рак поджелудочной железы занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний взрослых.