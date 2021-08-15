Рязанцы возмутились долгим ожиданием транспорта в Недостоево

Жители Рязани пожаловались, что в микрорайон Недостоево стало тяжело добираться, после того как убрали несколько маршрутов. Пост опубликован в соцсетях.

Жители Рязани пожаловались, что в микрорайон Недостоево стало тяжело добираться, после того как убрали несколько маршрутов. Пост опубликован в соцсетях .

По словам рязанки, автобусы и маршрутки приходится ждать до получаса и ездить с пересадками.

«Ждала маршрутку на остановке „Школа“ 15 минут. За это время проехало 8 маршруток (разных) на Семчино! Почему вы одних людей обделяете, а других наделяете? Почему в равной степени не обеспечить людей транспортом? Теперь в Недостоево не только не проехать, так как дорога с зимы, как после бомбежки в Кодорском ущелье, так еще и не доехать. 17 автобус к нам теперь не заезжает, 34 автобус отменили, 73 убирают — отрезали нас от Дашков, Центрального рынка, да и вобще проезда по Окружной дороге», — возмущается атвор поста.

В пресс-службе рязанской мэрии прокомментировали замечание местной жительницы. В сообщении говорится, что для улучшения транспортного обслуживания на маршруте № 75 перешли на автобусы среднего класса, их 20. Также в планах увеличить количество автобусов на маршруте № 21.

«Свои предложения и замечания можно направить непосредственно в управление транспорта по телефону: 29-78-07», — добавили в пресс-службе.