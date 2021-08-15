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Рязанцы присоединились к уборке мусора в Арктике
Волонтеры из Рязани присоединились к проекту «Чистая Арктика». Его цель — очистить земли от залежей металла и горюче-смазочных материалов, сообщает ГТРК «Ока».

Волонтеры из Рязани присоединились к проекту «Чистая Арктика». Его цель — очистить земли от залежей металла и горюче-смазочных материалов, сообщает ГТРК «Ока».

Идея проекта принадлежит капитанам ледокола «50 лет Победы». На Ямале работают волонтеры со всей России.

«Здесь сейчас арктический день, воздух сильно разряжен. И как говорят местные — около 30% кислорода меньше в его составе. Работая здесь и перенося тяжести, нам приходится делать более длинные перерывы», — рассказал рязанец Глеб Шабонин.

Волонтер в прошлом году уже был на Севере, Шабонин помогал ликвидировать последствия разлива нефти на Таймыре.

По словам других участников проекта, кто-то из команды стоит в дозоре на возвышенности, чтобы видеть всю береговую линию и тундры. Это нужно, чтобы заметить медведя или другого зверя и вовремя среагировать.