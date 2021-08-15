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Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Канищеве
Жители Рязани пожаловались, что на территории телезавода в Канищеве уже несколько месяцев бегает стая бездомных собак. Об этом сообщается в соцсетях.

Жители Рязани пожаловались, что на территории телезавода в Канищеве уже несколько месяцев бегает стая бездомных собак. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам рязанцев, собаки мешают спать с 3-4 утра — воют и лают, а по вечерам бродят по помойкам и ведут себя агрессивно.

«Вопрос к руководству, которое базируется на территории телезавода: вы их собираетесь как-нибудь контролировать? По ночам они бегают по дворам, рвут кошек, лают, мешают спать. Утром облаивают людей, ждущих общественный транспорт. У вас на территории стоянка — постоянно лают на автовладельцев», — говорится в посте.

Напомним, рязанцы уже не первый раз обращают внимание на проблему бездомных животных в городе. В июле жители рассказали о стае агрессивных собак в Горроще.