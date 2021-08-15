Россиянам рассказали, какие фразы нельзя произносить в беседе с мошенником

Юрист пояснил, какие слова нельзя произносить, если вы подозреваете, что вам звонит мошенник. Об этом агентству «Прайм» рассказал Егор Редин.

Юрист пояснил, какие слова нельзя произносить, если вы подозреваете, что вам звонит мошенник. Об этом агентству « Прайм » рассказал Егор Редин. Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с телефонными мошенниками, но если беседа все же началась, не следует употреблять слова «да» или «нет». Также нельзя называть цифры, так как голос может быть записан на диктофон.

Имея личные данные жертвы, эту запись злоумышленники могут использовать для звонка в банк или службу, где есть распознавание голоса.

Юрист добавил, что наиболее популярной схемой мошенничества пока остается выманивание данных карты для якобы предотвращения кражи денег.

«Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку», — заключил Редин.

Юрист также рекомендует не отвечать на звонки со скрытого номера и переходить по подозрительным ссылкам. Настоящие сотрудники банка звонят только с официальных телефонных номеров. Главное — не суетиться, так как чаще всего люди попадаются в руки мошенников из-за паники и растерянности.