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Российский экономист предложил отказаться от копеек
Экономист предложил отказаться от копеек в России. Эту мысль высказал доктор экономических наук Владислав Иноземцев в беседе с «Газета.ru».

Экономист предложил отказаться от копеек в России. Эту мысль высказал доктор экономических наук Владислав Иноземцев в беседе с «Газета.ru».

По мнению экономиста, в использовании копеек нет необходимости, так как столь мелкие номиналы себя изжили.

По его словам, основная проблема — использование в розничной торговле товара, который продается на вес. Из-за этого возникают дробные цифры и не обходится без мелких номиналов.

«Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен», — отметил Иноземцев.

Специалист подчеркнул, что это потребует определенных регламентов со стороны Центробанка, но все это возможно.

По мнению Иноземцева, возможный минимальный номинал в стране — 50 копеек.