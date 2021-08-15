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Президент Афганистана сложил полномочия и покинул страну
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Талибан* (запрещенная в России террористическая организация) в воскресенье, 15 августа, объявил об установлении контроля над территорией страны, сообщает ТАСС.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Талибан* (запрещенная в России террористическая организация) в воскресенье, 15 августа, объявил об установлении контроля над территорией государства, сообщает ТАСС.

Вооруженные формирования вошли в столицу Афганистана без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения, в том числе захвачен президентский дворец в Кабуле. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид обратился к жителям с просьбой «не поддаваться панике». Однако многие спешно покидают афганскую столицу, в городе возникли огромные пробки.

Военные США в ближайшие часы возьмут контроль над аэропортом Кабула для улучшения воздушного движения, ранее СМИ сообщали, что в местном аэропорту случился обстрел и произошел пожар. В Кабуле с 21:00 вводят комендантский час.

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что угрозы дипппредставительству в Кабуле нет, эвакуация не требуется, а также выразили готовность сотрудничать с переходным афганским правительством. Ранее талибы заверили, что гарантируют безопасность диппредставительства России в Кабуле. В посольстве РФ в Кабуле заявили, что постараются помочь россиянам афганского происхождения переехать в Россию. Посольство заблаговременно провело комплекс мер для укрепления безопасности, угроз для персонала и объектов нет.

Радикальное движение намерено в скором времени объявить из президентского дворца о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

*Запрещенная в России террористическая организация