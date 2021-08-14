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Во Владимирской области автобус с пассажирами въехал в грузовик
Во Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 14 августа, около 03:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны Ярославля в Москву, столкнулся с попутным грузовиком «МАН» с полуприцепом «Тонар» под управлением 37-летнего водителя.

В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставляли в медицинское учреждение. По состоянию на 9:00 госпитализированы шестеро.

Проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.