В Турции восемь человек погибли при крушении пожарного самолета ВМФ России

В Турции в субботу, 14 августа, разбился самолет Бе-200, арендованный у России. На борту были восемь человек, все погибли, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Турции в субботу, 14 августа, разбился пожарный самолет Бе-200, арендованный у России. На борту были восемь человек, все погибли, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным Минобороны, самолет Бе-200 Ч. С. Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 в районе населенного пункта Адана в Турции. Находившиеся на борту пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли.

Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных.

Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении самолета к госнаградам посмертно.

Момент падения самолета попал на видео. Сбросив воду, он залетел за гору, и после этого раздался взрыв.