В Турции восемь человек погибли при крушении пожарного самолета ВМФ России
В Турции в субботу, 14 августа, разбился самолет Бе-200, арендованный у России. На борту были восемь человек, все погибли, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В Турции в субботу, 14 августа, разбился пожарный самолет Бе-200, арендованный у России. На борту были восемь человек, все погибли, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным Минобороны, самолет Бе-200
Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных.
Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении самолета к госнаградам посмертно.
Момент падения самолета попал на видео. Сбросив воду, он залетел за гору, и после этого раздался взрыв.