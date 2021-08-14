\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
25°
Вск, 15
27°
Пнд, 16
30°
ЦБ USD 73.47 -0.1 14/08
ЦБ EUR 86.22 -0.13 14/08
Нал. USD 72.50 / 74.70 10:19
Нал. EUR 85.80 / 87.45 10:19
Новости
Публикации
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
3 часа назад
636
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
19 180
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
5 664
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
5 527
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве в мусорном контейнере нашли новорожденную девочку
В Москве в Хамовниках в мусорном контейнере нашли выброшенного младенца. Это уже второй подобный случай за последние двое суток в столице, сообщает МК.

В Москве в Хамовниках в мусорном контейнере нашли выброшенного младенца. Это уже второй подобный случай за последние двое суток в столице, сообщает МК.

По данным прокуратуры, живая девочка, родившаяся не больше суток назад, лежала в мусорном баке на улице Усачева. Ребенок был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочку передали врачам.

Прокуратура установит родителей и даст процессуальную оценку.

Полицейские начали их поиск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне стало известно, что в Москве задержали гражданку Киргизии, которая принесла и оставила младенца в пакете на лавочке детской площадки.