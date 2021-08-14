В Москве в мусорном контейнере нашли новорожденную девочку

В Москве в Хамовниках в мусорном контейнере нашли выброшенного младенца. Это уже второй подобный случай за последние двое суток в столице, сообщает МК.

В Москве в Хамовниках в мусорном контейнере нашли выброшенного младенца. Это уже второй подобный случай за последние двое суток в столице, сообщает МК .

По данным прокуратуры, живая девочка, родившаяся не больше суток назад, лежала в мусорном баке на улице Усачева. Ребенок был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочку передали врачам.

Прокуратура установит родителей и даст процессуальную оценку.

Полицейские начали их поиск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне стало известно, что в Москве задержали гражданку Киргизии, которая принесла и оставила младенца в пакете на лавочке детской площадки.