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Рязанская полиция рассказала, как защитить жилье от квартирных воров
Лето — время, когда многие горожане уезжают и надолго оставляют свои квартиры пустыми, чем активно пользуются злоумышленники, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

В рязанской полиции дали совет, как предупредить квартирную кражу. Лето — время, когда многие горожане уезжают и надолго оставляют свои квартиры пустыми, чем активно пользуются злоумышленники, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

В летнее время наблюдается рост квартирных краж. Чтобы обезопасить жилье от злоумышленников, необходимо соблюдать меры безопасности. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться, на окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки.

Если вы покидаете квартиру надолго, лучше поручить соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, присматривать за квартирой и сообщить в полицию, если они заметят что-то подозрительное.

Самый действенный и эффективный способ сберечь имущество — установить охранную сигнализацию и подключить квартиру на пульт вневедомственной охраны.