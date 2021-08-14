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Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП
В Рязани автоинспекторы ищут очевидцев двух аварий. Одна из них произошла 21 июня 2021 года, примерно в 19:40, на 190-м километре автодороги М-5 «Урал.

В Рязани автоинспекторы ищут очевидцев двух аварий. Одна из них произошла 21 июня 2021 года, примерно в 19:40, на 190-м километре автодороги М-5 «Урал. Водитель — 33-летний мужчина Volvo FH с полуприцепом Schmitz cтолкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 40-летней женщины. В результате ДТП пострадала 75-летняя пассажирка Renault.

Второе ДТП произошло 19 марта 2021 года, примерно в 13:23 на улице Октябрьской, 52. 44-летняя рязанка за рулем Hyundai Santa Fe сбила переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода 82-летнюю женщину. Пенсионерка пострадала и была госпитализирована.

Всех, кто располагает информацией об этих авариях, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.