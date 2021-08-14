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Рязанцам пообещали несколько дней аномального тепла
Аномально теплая погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномально теплая погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура будет +24-29 градусов с субботы по среду — это на 2-4 градуса выше климатической нормы.

«В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24-29 градусов», — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что ночи в центре России также будут еще теплыми в этот период: около 11-14 градусов тепла. На выходных и в понедельник осадков не ожидается. Кратковременные и небольшие дожди прогнозируют только во вторник и среду.