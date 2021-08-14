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Рязанца задержали за то, что он расплачивался найденной картой в магазинах
Сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего мужчину, который похитил с чужой карты 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего рязанца, который похитил с чужой карты 9 тысяч рублей. Карту он нашел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 35-летний житель Рязани с заявлением о хищении денег с его банковской карты. Мужчина потерял ее, и на телефон ему стали приходить уведомления о списании денег при покупке товаров в магазине. Потерпевший связался с банком и попросил заблокировать карту. Злоумышленник успел потратить 9 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска посетили места, где покупались товары, изучили записи камер видеонаблюдения. Полицейские установили личность злоумышленника, разыскали и задержали его. Им оказался 47-летний ранее несудимый неработающий житель Рязани.

Мужчина не пытался вернуть утерянную карты владелице, не обратился в отделение банка и отдел полиции, а присвоил ее.

Возбуждено уголовное дело о краже.