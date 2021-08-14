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Пять жителей Рязанской области скончались от коронавируса
В Рязанской области еще пять человек умерли от COVID-19. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил федеральный оперштаб.

В Рязанской области еще пять человек умерли от COVID-19. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил федеральный оперштаб.

Всего от коронавируса за время пандемии скончались 854 рязанца.

За сутки выявили 121 случай заражения. Всего заболели 36 888 жителей региона. Выздоровели еще 76 человек. Всего вылечились 33 883 жителя Рязанской области.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 819 смертей пациентов с COVID-19 — это уже третий рекорд подряд.