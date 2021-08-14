\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
24°
Вск, 15
26°
Пнд, 16
29°
ЦБ USD 73.47 -0.1 14/08
ЦБ EUR 86.22 -0.13 14/08
Нал. USD 72.50 / 74.70 10:19
Нал. EUR 85.80 / 87.45 10:19
Новости
Публикации
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
18 725
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
5 340
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
5 209
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
9 135
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Под Рязанью нашли старинный клад
В августе в Старорязанскую экспедицию передали клад, который был найден на Спасской луке в лесу недалеко от села Исады. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

В августе в Старорязанскую экспедицию передали клад, который был найден на Спасской луке в лесу недалеко от села Исады. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

В 4 километрах от места поисков находится городище Старая Рязань. Трагедия 1237 года (разорение Батыем) стала причиной сокрытия множества кладов внутри осажденного города.

Место последней находки оказалось удалено от известных памятников археологии. Клад, по мнению ученых, лежал в небольшом лубяном туеске диаметром 20-22 см. Клад включал 32 предмета из серебра: 8 шейных гривен, 14 браслетов, 5 семилучевых височных колец, бусину с зернью и денежные гривны новгородского типа. Общий вес клада — более 2,1 кг. Самыми тяжелыми предметами являются пара плетеных шейных гривен (весом 240 и 200 г), а также денежная гривна новгородского типа весом 204 г. Наиболее сложным по технике изготовления является комплект из трех плетеных разомкнутых браслетов: на одном из браслетов изображены кресты, на другом — растительные пальметты, а третий объединяет эти мотивы. Предположительно, клад — чье-то накопленное богатство.

По мнению исследователей, исадский клад древнее старорязанских, включает иные типы украшений, выполненные в более простой технике и более архаичной манере. Большинство найденных предметов уникально для региона Среднего Поочья.