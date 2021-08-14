Под Рязанью нашли старинный клад

В августе в Старорязанскую экспедицию передали клад, который был найден на Спасской луке в лесу недалеко от села Исады. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

В августе в Старорязанскую экспедицию передали клад, который был найден на Спасской луке в лесу недалеко от села Исады. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

В 4 километрах от места поисков находится городище Старая Рязань. Трагедия 1237 года (разорение Батыем) стала причиной сокрытия множества кладов внутри осажденного города.

Место последней находки оказалось удалено от известных памятников археологии. Клад, по мнению ученых, лежал в небольшом лубяном туеске диаметром 20-22 см. Клад включал 32 предмета из серебра: 8 шейных гривен, 14 браслетов, 5 семилучевых височных колец, бусину с зернью и денежные гривны новгородского типа. Общий вес клада — более 2,1 кг. Самыми тяжелыми предметами являются пара плетеных шейных гривен (весом 240 и 200 г), а также денежная гривна новгородского типа весом 204 г. Наиболее сложным по технике изготовления является комплект из трех плетеных разомкнутых браслетов: на одном из браслетов изображены кресты, на другом — растительные пальметты, а третий объединяет эти мотивы. Предположительно, клад — чье-то накопленное богатство.

По мнению исследователей, исадский клад древнее старорязанских, включает иные типы украшений, выполненные в более простой технике и более архаичной манере. Большинство найденных предметов уникально для региона Среднего Поочья.