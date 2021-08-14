Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус
Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, как дети переносят COVID-19. Об этом врач рассказал Османов в эфире телеканала «Россия 24».
Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, как дети переносят COVID-19. Об этом врач рассказал Османов в эфире
В 90% случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме.
Как отметила
По ее словам, наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 еще недостаточно изучены.