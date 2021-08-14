Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, как дети переносят COVID-19. Об этом врач рассказал Османов в эфире телеканала «Россия 24».

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, как дети переносят COVID-19. Об этом врач рассказал Османов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, дети от 7 до 10 лет в 10% случаев болеют в средне-тяжелой и тяжелой форме, но «это очень высокий процент».

В 90% случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме.

Как отметила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова, дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.

По ее словам, наблюдательные исследования постковидных проявлений пока продолжаются, так как среднесрочные и долгосрочные последствия COVID-19 еще недостаточно изучены.