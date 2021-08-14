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МВД хочет изменить билеты при сдаче экзамена на права
МВД занимается вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права. Правки хотят внести, чтобы у кандидата формировалось осознанное понимание безопасных действий, сообщает ТАСС.

МВД занимается вопросом изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права. Правки хотят внести, чтобы у кандидата формировалось осознанное понимание безопасных действий, сообщает ТАСС.

В МВД подчеркнули, что мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

В планах сместить акцент от заучивания конкретных требований ПДД к осознанному пониманию безопасных действий, с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения.

В дальнейшем МВД планирует представить соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.