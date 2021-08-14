Двухлетней скопинке с острым лейкозом нужны деньги на лечение

Двухлетней Саше Синицыной из Скопина в июне поставили диагноз острый лейкоз. Сейчас девочке нужен препарат «Амбизом», его стоимость — 350 000 рублей, сообщается на сайте «Подари жизнь.ру».

Двухлетней Саше Синицыной из Скопина в июне поставили диагноз острый лейкоз. Сейчас девочке нужен препарат «Амбизом», его стоимость — 350 000 рублей, сообщается на сайте «Подари жизнь.ру».

Ребенка сразу направили на лечение в Москву. Саша находится в Российской детской клинической больнице. На фоне основной терапии у нее возникла серьезная грибковая инфекция. Стандартные противогрибковые лекарства использовать нельзя: они слишком токсичны для почек. Сейчас девочке нужен препарат «Амбизом», его стоимость 350 000 рублей.