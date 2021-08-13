В Рыбном задержали рязанца без «прав» на мотоцикле без номеров

Мужчину отстранили от управления и составили на него протокол об административном правонарушении. Мотоцикл поместили на штрафстоянку.

В Рыбном задержали рязанца без «прав» на мотоцикле без номеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Зеленинских двориках Рыбновского района около дома № 19 автоинспекторы остановили для проверки мотоцикл «УРАЛ» без регистрационного знака.

Выяснилось, что водитель — 20-летний местный житель не имел права управления транспортным средством.

Мужчину отстранили от управления и составили на него протокол об административном правонарушении. Мотоцикл поместили на штрафстоянку.