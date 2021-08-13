В Рязанской области выросла смертность

Об этом свидетельствуют демографические данные о рождаемости и смертности за январь-февраль 2021 года Рязаньстата.

В Рязанской области второй год подряд растет смертность. Об этом свидетельствуют демографические данные о рождаемости и смертности за январь-февраль 2021 года Рязаньстата.

Результаты первого полугодия неутешительные: на 4 098 родившихся — 10 678 умерших.

Население области продолжает сокращаться, и приезд мигрантов из других стран СНГ — 878 человек за шесть месяцев — здесь не помогает.

Еще более показателен рост смертности: если за весь 2020 год число умерших по сравнению с 2019 годом увеличилось на 17,8%, то есть на 2930 человек, то в 2021 году только за полугодие число умерших по сравнению с первым полугодием 2020 года выросло на 1820 человек. Это уже 22,4% прироста.