В Рязанской области планируют поощрять предприятия, где процент вакцинированных сотрудников превышает 60%

Об это заявил губернатор Николай Любимов на совещании по вопросу организации процесса вакцинации в регионе.

В Рязанской области планируют поощрять предприятия, где процент вакцинированных сотрудников превышает 60%. Об этом в четверг, 12 августа, заявил губернатор Николай Любимов на совещании по вопросу организации процесса вакцинации в регионе.

«Прошу проработать очень быстро и представить уже в понедельник предложения по стимулирующим мерам для предприятий и организаций Рязанской области, где процент вакцинированных будет превышать порядка 60%. Надо посмотреть опыт других регионов, наиболее действенные предложения и практики. Будем популяризировать работу тех, кто заботится о своих трудовых коллективах, проводит работу по вакцинации наиболее активно. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил четкие и серьезные задачи по проведению вакцинации. И все они должны выполняться — безусловно», — сказал он.

Глава региона также подчеркнул, что в настоящее время ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. При этом в последнее время серьезно ухудшилось течение коронавируса. В стационарах на лечении находятся порядка 650-ти человек.

«Безусловно, в Рязанской области предпринимаются все возможные превентивные меры для снижения угрозы распространения инфекции, но этого недостаточно. Единственно правильное решение — это максимально стимулировать процесс вакцинации», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что если в муниципалитетах ситуация лучше, то в подведомственных организациях разъяснительная работа в коллективах идет очень слабо.

«Просто недопустимыми темпами. Отсюда и неважные результаты. Нужно понимать, что к первому сентября люди массово выйдут из отпусков, начнется учебный год. Есть большие опасения, что откладывая по привычке до последнего, именно в конце августа рязанцы массово пойдут делать прививки. Начнутся бесконечные очереди, недовольства, столпотворения, все это будет увеличивать риск заражения. Такого развития ситуации допустить нельзя. Необходимо ускорить плановый процесс вакцинации. Прежде всего, прививки должны сделать те категории работников, которые в силу профессии контактируют с большим количеством людей. Не вижу для этого никаких преград. Все пункты вакцинации работают, вакцины сейчас достаточно. Нужно только усиленно взаимодействовать с людьми и ежедневно контролировать эту тему», — заявил губернатор.

Он также поручил министру здравоохранения региона Андрею Прилуцкому организовать специальную телефонную линию для разъяснения вопросов по вакцинации населения.