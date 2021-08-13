В Рязанской области отметят День физкультурника

Во всех муниципальных образованиях Рязанской области будут организованы и проведены более 300 мероприятий различного формата: спортивные праздники, первенства, турниры, развлекательные эстафеты и спортивные фестивали, легкоатлетические пробеги, флэш-мобы и «веселые старты», показательные выступления и церемонии награждения, а также другие мероприятия физкультурно-спортивной направленности.

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В этом году праздник пройдет 14 августа. Во всех муниципальных образованиях Рязанской области будут организованы и проведены более 300 мероприятий различного формата: спортивные праздники, первенства, турниры, развлекательные эстафеты и спортивные фестивали, легкоатлетические пробеги, флэш-мобы и «веселые старты», показательные выступления и церемонии награждения, а также другие мероприятия физкультурно-спортивной направленности. Принять участие в празднике спорта смогут рязанцы разных возрастов и уровня физической подготовки.

В пятницу, 13 августа, в Рязани праздничные мероприятия состоятся на территории возле Зеленого театра и спортплощадки «РосНефть». В 17:00 пройдет торжественное открытие, в 17:30 начнется работа площадок.

Рязанцев ожидают площадки рязанских фитнес-клубов, аттракционы «Веселый футболист» и «Веселый баскетболист», спортивная библиотека, ростовые шахматы, пункт ВФСК «ГТО». Также для рязанцев организуют мастер-классы по кросс-фиту, пауэрлифтингу, силовому экстриму и теннису на кортах СШТ «Юниор». Кроме того, состоятся открытые тренировки по гонкам на байдарках и волейболу. Болельщиков приглашают на состязания по спортивному ориентированию, финал турнира «Киберспорт Fifa 21» и исторические средневековые бои.

В 18:30 на площадке перед Зеленым театром состоится открытый турнир по панкратиону, организованный управлением по физической культуре и массовому спорту Рязани, федерацией спортивной борьбы Рязанской области и клубом смешанных единоборств «АРТА». За чемпионские пояса будут сражаться бойцы из Рязани, Курска и Владимира в различных весовых категориях.

В 20:00 в Зеленом театре пройдет показ художественного фильма «Движение вверх».

В Михайловском районе пройдут «Веселые старты „Папа, мама, я — спортивная семья“, в Пронском районе пройдет мероприятие — „Пляжный бум“ (подтягивание на перекладине, толкание ядра, борьба на песке, кроссфит), в Сасове — фестиваль полиатлона и спортивное мероприятие „Спортивный двор — спортивная семья“, посвященное 95-летию города, в Скопине — физкультурно-спортивное мероприятие „ГТО“ — путь к успеху», а также другие активности. С подробным планом мероприятий ко Дню физкультурника можно ознакомиться здесь.

Список мероприятий государственных спортивных школ Рязанской области