В Рязанской области от коронавируса умерли еще четыре человека

Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 849 рязанцев.

В Рязанской области от «ковида” умерли еще четыре человека. Такие данные в пятницу, 13 августа, приводит федеральный оперштаб.

Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 849 рязанцев. За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 73 человека, всего — 33 807. Заразились за минувшие сутки 120 рязанцев, за все время — 36 767.

В России за сутки заболели 22 277 человек, всего — 6 557 068. Выздоровели за сутки 19 365 человек, всего — 5 848 340. Умерли за сутки 815 человек, всего — 168 864.