В Рязани пропал 41-летний мужчина

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.

В Рязани пропал 41-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В Рязани разыскивают Лапицкого Василия Васильевича 1980 года рождения. С 10 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: голубые джинсы, серая футболка, серые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.