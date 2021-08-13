В Рязани пропал 41-летний мужчина
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.
В Рязани пропал 41-летний мужчина. Об этом
В Рязани разыскивают Лапицкого Василия Васильевича 1980 года рождения. С 10 августа его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Одежда: голубые джинсы, серая футболка, серые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.