В Рязани на Михайловском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Авария случилась на перекрестке у пивоваренного завода.

В Рязани столкнулись две легковушки. Соответствующие кадры в пятницу, 13 августа, опубликовали очевидцы в группе « Подслушано у водителей Рязани ”.

Авария случилась на Михайловском шоссе на перекрестке у пивоваренного завода. Судя по кадрам, легковушки получили небольшие механические повреждения.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки”, на момент 18.40 движение на Михайловском шоссе и улице Военных автомобилистов сильно затруднено.