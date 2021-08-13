В Рязани ко Дню физкультурника пройдет флешмоб

К участию приглашаются тренеры, спортсмены, ветераны спорта, специалисты сферы физической культуры и приверженцы активного образа жизни.

Минспорт Рязанской области совместно с региональным центром спортивной подготовки в социальных сетях запускает флешмоб ко Дню физкультурника.

К участию приглашаются тренеры, спортсмены, ветераны спорта, специалисты сферы физической культуры и приверженцы активного образа жизни.

Чтобы принять участие во флешмобе надо записать небольшое видео-зарядку, разместить ролик в социальных сетях, отметив его хештегом #СДнемФизкультурника62. На записи нужно отметить аккаунты областного минспорта и центра спортивной подготовки Рязанской области.