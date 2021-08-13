В Рязани грузовик «забетонировал» новую дорогу

В пятницу, 13 августа, на Окском проезде засняли бетономешалку, которая двигалась с неисправной емкостью для смеси.

В Рязани грузовик «забетонировал» новую дорогу. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

В пятницу, 13 августа, на Окском проезде засняли бетономешалку, которая двигалась с неисправной емкостью для смеси. На кадрах видно, что за машиной на асфальте тянется след из свежего бетона.

Автор видео отметил, что асфальт на дороге положили неделю назад.