В Рязани грузовик «забетонировал» новую дорогу
В пятницу, 13 августа, на Окском проезде засняли бетономешалку, которая двигалась с неисправной емкостью для смеси.
В Рязани грузовик «забетонировал» новую дорогу. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
В пятницу, 13 августа, на Окском проезде засняли бетономешалку, которая двигалась с неисправной емкостью для смеси. На кадрах видно, что за машиной на асфальте тянется след из свежего бетона.
Автор видео отметил, что асфальт на дороге положили неделю назад.
Видео