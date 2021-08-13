В Москве отменили часть коронавирусных ограничений

С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим не менее 30% сотрудников организаций, а также измерение температуры на рабочем месте.

В Москве отменили часть коронавирусных ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим не менее 30% сотрудников организаций, работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Также отменяется требование об измерении температуры на рабочем месте каждые четыре часа и регулярное тестирование работников на Covid-19.

При этом в Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.