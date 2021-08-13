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В Касимове рецидивист украл из двух квартир деньги, телефон и кроссовки
Против мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Касимове рецидивист украл из двух квартир деньги, телефон и кроссовки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 64-летний житель Касимова. Он рассказал, что у него пропали деньги в размере 9 900 рублей и личные документы. Оказалось, что у его соседа по подъезду пропал сотовый телефон и кроссовки.

Оперативники опросили пострадавших и осмотрели их квартиры. Выяснилось, что накануне вечером в этих квартирам проходило застолье, на котором употребляли алкоголь. В обеих квартирах гостем был 45- летний местный житель, который неоднократно был судим за кражи. В квартире 46-летнего мужчины, у которого пропали кроссовки, нашли чужие шлепанцы. Полицейские предположили, что злоумышленник переобулся в кроссовки и скрылся.

Рецидивиста задержали в лесу на окраине города, где он ночевал. Мужчина рассказал, что отдыхая в гостях, заметил, что хозяин потерял бдительность из-за алкоголя. Он забрал кошелек с деньгами и документами и пошел в другую квартиру, где также было застолье. Там он дождался, когда гости заснут или станут невнимательными, переобулся в чужие кроссовки и забрал сотовый телефон хозяина. Ночуя в лесу, похищенные деньги мужчина потратил на алкоголь, а обувь потерял. Украденный мобильный телефон у него изъяли.

Против мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы.