В Анапе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации

Поводом для этого стали прогнозы синоптиков: во второй половине дня в городе ожидали очередное ухудшение погоды.

В Анапе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в пятницу, 13 августа, пишут РИА Новости .

Поводом для этого стали прогнозы синоптиков: во второй половине дня в городе ожидали очередное ухудшение погоды.

«Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», — говорится в сообщении.

На особый контроль взяли ветеранов, инвалидов, многодетные семьи и одиноких пожилых людей которые проживают в зоне возможного подтопления. Такое поручение сделал глава курорта Василий Швец. Также на курорте откроют дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко и в районе Виноградного.

Ранее в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Непогода подтопила многие жилые дома и нарушила энергосбережение.

Также категорически запрещено купаться и выходить в море на маломерных судах.