РЗН. инфо запустил новый тест на знание города

Попробуйте по фотографиями угадать, в каком году сделана фотография в Рязани. Почти на каждой есть «подсказка», по которой можно догадаться до правильного ответа. В тесте нет ретро-фотографий, все сделаны в прошлом десятилетии.