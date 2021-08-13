Рязанский врач рассказала о последствиях вакцинации

Заведующая отделением медицинской профилактики рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук, Ирина Григорьева объяснила распространенные мифы о вакцинации.

Рязанский врач рассказала о последствиях вакцинации. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.

Заведующая отделением медицинской профилактики рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук, Ирина Григорьева объяснила распространенные мифы о вакцинации.

«Бояться прививок не нужно. COVID-19 — серьезная проблема, и вакцинация является хорошим превентивным методом, который позволяет профилактировать это заболевание. Что касается реакции на вакцину, то она очень индивидуальна. Большинство людей переносят ее без каких-либо проявлений. Возможны небольшое повышение температуры, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, першение в горле. Все это проходит, как правило, в течение одного-двух дней. Могут присутствовать местные проявления — в месте укола гиперемия (покраснение), отечность, болезненность», — рассказала Ирина Григорьева.

По словам врача, при температуре 37,5 после прививки жаропонижающие принимать не нужно. От местных проявлений в месте укола помогут антигистаминные препараты. Специалист отметила, что симптомы, как правило, проходят без применения лекарств.

Отвечая на вопрос о том, что после прививки у человека могут появиться симптомы заболевания, Григорьева отметила, что болезнь может быть не связана с вакцинацией.

«Это простое совпадение, к примеру, обычная ОРВИ, и прививка здесь совершенно не причем. После — не значит вследствие. Нужно отслеживать динамику своего состояния. Если есть тенденция к ухудшению, то ждать не следует и надо вызвать доктора. Если динамика положительная, то беспокоиться не надо», — уточнила медик.