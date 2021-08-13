Рязанский суд вынес приговор рецидивисту, укравшему 29 электронных устройств и кроссовки

Обвиняемый 38-летний мужчина ранее уже неоднократно был судим за кражу и сбыт наркотиков.

Рязанский суд вынес приговор рецидивисту, который украл 30 товаров из крупных торговых центров. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Обвиняемый 38-летний мужчина ранее уже неоднократно был судим за кражу и сбыт наркотиков. Он отбывал наказание в тюрьме более десяти лет и освободился в сентябре 2020 года.

В конце того же года в полицию начали обращаться владельцы магазинов электроники в крупных рязанских торговых центрах с заявлениями о пропаже товаров. Оперативники установили, что 38-летний мужчина причастен к 29 кражам и одной попытке хищения. За короткий период он успел украсть роутеры, сотовые телефоны, внешние жесткие диски, игровые консоли и прочие электронные устройства, а также кроссовки.

Расследование дела завершено. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.