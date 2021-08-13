Рязанские полицейские поймали рецидивиста с крупной партией наркотиков

Всего у злоумышленника изъяли психотропные вещества шести наименований общей массой 25 граммов.

Рязанские полицейские поймали рецидивиста с крупной партией наркотиков. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает региональное управление МВД.

31-летний мужчина попал в поле зрения оперативников, когда обзавелся знакомствами в среде местных наркопотребителей и ранее судимых лиц. Он не скрывал, что у него можно приобрести наркотики «на любой вкус”.

Как выяснило следствие, мужчина является уроженцем Пензенской области. Отбыв наказание за ограбление, кражу и незаконный оборот огнестрельного оружия, он приехал на постоянное место жительства в Рязань. Задержанный планировал зарабатывать на жизнь незаконным оборотом наркотиков.

Его задержали на одной из рязанских улиц. При себе мужчина имел сверток с кристаллическим веществом. В квартире правоохранители изъяли свертки с героином, марихуаной, амфетамином и синтетическими наркотиками, а также упаковочные материалы. Всего злоумышленник хранил дома психотропные вещества шести наименований общей массой 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на десять лет.