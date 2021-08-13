Рязанская мэрия отказалась от иска к «Ново-Рязанской ТЭЦ» о разделе имущества

Обе стороны подписали соглашение.

Рязанская мэрия отказалась от иска к «Ново-Рязанской ТЭЦ» о разделе имущества. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает Vidsboku .

Городская администрация отказалась от исковых требований к предприятию о разделе общего долевого имущества. Как сообщила представитель мэрии в суде Елена Кулькова на заседании, обе стороны подписали соглашение. На этом же заседании суд прекратил производство по делу.

Ранее городская администрация обращалась в региональный Арбитражный суд с намерением разделить общее долевое имущество ТЭЦ. По версии представителя предприятия, ответчик согласился на условия мэрии после нескольких судебных заседаний.