\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
23°
Сбт, 14
24°
Вск, 15
27°
ЦБ USD 73.47 -0.1 14/08
ЦБ EUR 86.22 -0.13 14/08
Нал. USD 73.00 / 74.70 17:40
Нал. EUR 86.17 / 86.80 17:47
Новости
Публикации
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
Вчера 12:02
16 909
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
4 535
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
4 436
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
8 404
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка рассказала, как мошенники обманули ее на четыре миллиона рублей
Злоумышленники применили «многоступенчатую мошенническую схему» со звонками с подменных телефонных номеров.

Мошенники украли у рязанской пенсионерки более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Как установили оперативники, злоумышленники применили «многоступенчатую мошенническую схему” со звонками с подменных телефонных номеров. Неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов Москвы и Рязани, а также Центробанка.

Женщине сообщили, что якобы какой-то мужчина выдает себя за ее племянника. При этом он имеет генеральную доверенность на распоряжение ее деньгами на банковских счетах, а также имеет право от ее имени брать кредиты. Чтобы обезопасить свои сбережения, женщину убедили перевести деньги на указанные счета в определенном банке и заверили, что их вернут в те же банки, но на другие счета.

Вслед за личными сбережениями пенсионерка отправила мошенникам деньги, полученные в кредит. Общая сумма похищенных денег превысила четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.