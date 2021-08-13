Рязанка рассказала, как мошенники обманули ее на четыре миллиона рублей

Мошенники украли у рязанской пенсионерки более четырех миллионов рублей. Об этом
Как установили оперативники, злоумышленники применили «многоступенчатую мошенническую схему” со звонками с подменных телефонных номеров. Неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов Москвы и Рязани, а также Центробанка.
Женщине сообщили, что якобы какой-то мужчина выдает себя за ее племянника. При этом он имеет генеральную доверенность на распоряжение ее деньгами на банковских счетах, а также имеет право от ее имени брать кредиты. Чтобы обезопасить свои сбережения, женщину убедили перевести деньги на указанные счета в определенном банке и заверили, что их вернут в те же банки, но на другие счета.
Вслед за личными сбережениями пенсионерка отправила мошенникам деньги, полученные в кредит. Общая сумма похищенных денег превысила четыре миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.