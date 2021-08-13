Рязанец проехал по проезжей части в центре города на электросамокате

Мужчина ехал по Первомайскому проекту в сторону площади Победы.

Рязанец проехал по проезжей части в центре города на электросамокате. Видео в пятницу, 13 августа, РЗН. инфо прислали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина едет по Первомайскому проспекту в сторону площади Победы по оживленной улице. Автор видео возмущен появлением нового транспортного средства на рязанских дорогах.

«Это не нормально. У него ни поворотников, ни «стопарей” нет. Едет прямо по центру дороги и мешает автомобилистам”, — говорит автор.