Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

Специалист отметил, что это произойдет после 2035 года.

Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи. Об этом пишет RT.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие годы наступит новая климатическая эпоха и люди будут приспосабливаться к изменениям климата.

По словам синоптика это изменения критически не повлияют на жизнь.

Тишковец отметил, что к баланс климатической системы начнет возвращаться после 2035 года.

«Мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — заявил Тишковец.