Росприроднадзор начал масштабную проверку на рязанских предприятиях

В настоящее время заводам РНПК, «ТЕХНО» и «Русская Кожа» направлена информация по согласованию проверок.

Росприроднадзор начал масштабную проверку на рязанских предприятиях. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает ГТРК «Ока” .

В Рязань дополнительно прибыли инспекторы из Брянска и Тулы. По словам начальника приокского управления Росприроднадзора Александра Богуша, нынешняя масштабная проверка уникальная в своем роде не только потому, что специальные приборы в течении десяти дней будут фиксировать выбросы рязанских предприятий, внеплановая инспекция затронет производства федерального подчинения.

В настоящее время заводам РНПК, «ТЕХНО» и «Русская Кожа» направлена информация по согласованию проверок. Их и несколько других региональных предприятий подозревают в превышении выбросов вредных веществ в атмосферу областного центра.

Каждое предприятие будут проверять чуть больше недели, а потому результаты проверки станут известны не раньше, чем через месяц.

«Есть несколько мнений о том, что это может быть совокупный выброс, и тогда городу Рязани все же нужно сделать сводный том ПДВ. Это том, в котором будут определены все загрязняющие вещества от всех предприятий. Будет определено, можно дальше продолжать строительство предприятий, увеличивая нагрузку на воздух, либо уже нельзя. И где можно выдавать разрешения на строительство, а где нельзя, потому что это санитарно-защитная зона и осуществляется продувание воздуха в этом направлении”, — пояснил Александр Богуш.