РЭСК опубликовал рейтинг худших потребителей

Главными критериями при определении неблагонадежных потребителей стали несоблюдение сроков оплаты за электроэнергию и сформировавшаяся в результате задолженность перед ПАО «РЭСК».

Главными критериями при определении неблагонадежных потребителей стали несоблюдение сроков оплаты за электроэнергию и сформировавшаяся в результате задолженность перед ПАО «РЭСК».

В рейтинг самых недобросовестных клиентов Рязанской энергосбытовой компании попали такие предприятия, как:

— ООО «Филиал Спектро-Физик». На текущий момент долг организации за потребленную электроэнергию составляет — 28 270 000 рублей;

— ООО «Погореловский карьер» — 25 608 000 рублей;

— ООО «Константа» — 23 769 000 рублей;

— ООО «Спектро-Аналитик» — 5 910 000 рублей;

— ООО «Простор» — 3 644 000 рублей;

— ООО «Яблочкова, 6» — 3 162 000 рублей;

— ООО «Вимс» — 3 007 000 рублей;

— Шабалин И. М. — 1 009 000 рублей;

— И. П. Серпенинова Г. А. — 673 000 рублей.

Данные организации и лица, попавшие в список недобросовестных потребителей, осуществляют деятельность в различных сферах, но основную долю системных неплательщиков составляют общества, аффилированные с рязанским предпринимателем Шерозия Г. А. (ООО «Филиал Спектро-Физик», ООО «Спектро-Аналитик», ООО «Яблочкова, 6», ООО «Вимс»). Суммарная задолженность данной группы составляет 40 349 000 рублей. Предприниматель Шерозия Г. А. , по всей видимости, намеренно не оплачивает потребляемую электроэнергию, пытаясь решить свои проблемы с кредитными организациями. При этом из-за существенного долга связанной с Шерозией Г. А. группы компаний возникают реальные риски в полноценном обеспечении электрической энергией потребителям Рязанской области.

ООО «Погореловский карьер» систематически допускает неисполнение обязательств по оплате потребленной электроэнергии с января 2019 года. Данная организация осуществляет деятельность в производстве строительных материалов, имеет действующие контракты с заказчиками для нужд Рязанской области, но обязательства по оплате за электроэнергию не исполняет.

Неоплата за потребленную электроэнергию связана с «тонкостями» в законодательстве, которые не позволяют ввести ограничения потребления электроэнергии на объекты ООО «Погореловский карьер». Предприятие включено в перечень потребителей (распоряжение Губернатора Рязанской области от 29.06.2021 № 165-рг), ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям на территории Рязанской области, с отнесением данного общества к угольным и горнорудным предприятиям. Тогда как деятельность ООО «Погореловский карьер» к угольным и горнорудным предприятиям не относится.

На сегодняшний день, задолженность ООО «Погореловский карьер» составляет 25 608 000 руб. При этом такая беспрецедентная сумма долга создаёт серьёзную угрозу устойчивости финансового состояния гарантирующего поставщика электроэнергии и затрагивает интересы всего региона.

Учредителем и генеральным директором ООО «Константа» является рязанский предприниматель Хлыстов И. В. Структуры , аффилированные с Хлыстовым И. В. , в различные периоды владели электрическими сетями в Южном промузле г. Рязани. К данным электрическим сетям подключено более 40 организаций города. Задолженность за потребленную электрическую энергию возникла у ООО «Константа» в связи с умышленной неоплатой потерь электрической энергии в принадлежащих обществу электрических сетях.

Рязанская энергосбытовая компания ведет непрерывную работу по взысканию сформировавшейся задолженности, в том числе, в судебном порядке.