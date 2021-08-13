РЭСК опубликовал рейтинг худших потребителей

Главными критериями при определении неблагонадежных потребителей стали несоблюдение сроков оплаты за электроэнергию и сформировавшаяся в результате задолженность перед ПАО «РЭСК».
В рейтинг самых недобросовестных клиентов Рязанской энергосбытовой компании попали такие предприятия, как:
— ООО «Филиал Спектро-Физик». На текущий момент долг организации за потребленную электроэнергию составляет — 28 270 000 рублей;
— ООО «Погореловский карьер» — 25 608 000 рублей;
— ООО «Константа» — 23 769 000 рублей;
— ООО «Спектро-Аналитик» — 5 910 000 рублей;
— ООО «Простор» — 3 644 000 рублей;
— ООО «Яблочкова, 6» — 3 162 000 рублей;
— ООО «Вимс» — 3 007 000 рублей;
—
—
Данные организации и лица, попавшие в список недобросовестных потребителей, осуществляют деятельность в различных сферах, но основную долю системных неплательщиков составляют общества, аффилированные с рязанским предпринимателем
ООО «Погореловский карьер» систематически допускает неисполнение обязательств по оплате потребленной электроэнергии с января 2019 года. Данная организация осуществляет деятельность в производстве строительных материалов, имеет действующие контракты с заказчиками для нужд Рязанской области, но обязательства по оплате за электроэнергию не исполняет.
Неоплата за потребленную электроэнергию связана с «тонкостями» в законодательстве, которые не позволяют ввести ограничения потребления электроэнергии на объекты ООО «Погореловский карьер». Предприятие включено в перечень потребителей (распоряжение Губернатора Рязанской области
На сегодняшний день, задолженность ООО «Погореловский карьер» составляет 25 608 000 руб. При этом такая беспрецедентная сумма долга создаёт серьёзную угрозу устойчивости финансового состояния гарантирующего поставщика электроэнергии и затрагивает интересы всего региона.
Учредителем и генеральным директором ООО «Константа» является рязанский предприниматель Хлыстов
Рязанская энергосбытовая компания ведет непрерывную работу по взысканию сформировавшейся задолженности, в том числе, в судебном порядке.