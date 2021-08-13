Пьяный рязанец обвинил женщину с ребенком в автоподставе

Суд назначил мужчине 480 часов обязательных работ с запретом занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами в течение трех лет.

Пьяный рязанец обвинил женщину с ребенком в автоподставе. Об этом сообщили в пресс-службе советского районного суда Рязани.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем «ГАЗ 330202» двигался задним ходом и столкнулся с «ВАЗ 21140». Удар пришелся в правое заднее крыло автомобиля. Рязанец не признал вину и настаивал на том, что женщина, которая была за рулем «четырнадцатой» с шестилетней дочерью в салоне, намеренно наехала на его припаркованный автомобиль, чтобы получить деньги от него и страховой компании.

У мужчины обнаружили 1,196 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Суд рассмотрел уголовное дело против рязанца по статье 264.1 УК РФ и назначил ему 480 часов обязательных работ. Также мужчине нельзя занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами в течение трех лет.