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Причиной взрыва автобуса в Воронеже стал баллон для газовой горелки у пассажирки
Версию с терактом правоохранители не подтвердили.

По предварительной версии, причиной взрыва автобуса в Воронеже стал баллон для газовой горелки у пассажирки. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает «Лента.ру” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, взорвался баллон модели Primus. Его везла одна из пассажирок. Версию с терактом правоохранители отвергли, так как на месте взрыва не нашли поражающие элементы, а также не обнаружили проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело. Основной версией следователи назвали неисправность технического оборудования.

Взрыв в воронежском автобусе прогремел вечером в четверг, 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались. Момент взрыва автобуса попал на видео.