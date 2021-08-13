Причиной взрыва автобуса в Воронеже стал баллон для газовой горелки у пассажирки

Версию с терактом правоохранители не подтвердили.

По предварительной версии, причиной взрыва автобуса в Воронеже стал баллон для газовой горелки у пассажирки. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает « Лента.ру ” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, взорвался баллон модели Primus. Его везла одна из пассажирок. Версию с терактом правоохранители отвергли, так как на месте взрыва не нашли поражающие элементы, а также не обнаружили проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело. Основной версией следователи назвали неисправность технического оборудования.

Взрыв в воронежском автобусе прогремел вечером в четверг, 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались. Момент взрыва автобуса попал на видео.