Несколько улиц в центре Рязани останутся без газа на девять дней

Газ отключат на пяти улицах в связи с капитальным ремонтом газопровода на улице Краснорядской.

Несколько улиц в центре Рязани останутся без газа на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Рязаньгоргаз».

В связи с работами по капитальному ремонту газопровода низкого давления на улице Краснорядской, с 09:00 16 августа до 20:00 17 августа, газ отключат по следующим адресам:

улица Маяковского, дома №№ 72, 72-а, 74, 74 корпус 2, 76, 78, 105, 107, 107-а, 109, 109 корпус 1, 109 корпус 2, 111, 113, 115;

улица Кудрявцева, дома №№ 10, 12, 14, 14-а, 20, 20-а, 30, 30-б, 32, 32-а, 34, 36, 40.

С 09:00 16 августа до 20:00 24 августа газоснабжение отключат на следующих улицах: