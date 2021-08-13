Несколько улиц в центре Рязани останутся без газа на девять дней
Газ отключат на пяти улицах в связи с капитальным ремонтом газопровода на улице Краснорядской.
Несколько улиц в центре Рязани останутся без газа на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Рязаньгоргаз».
В связи с работами по капитальному ремонту газопровода низкого давления на улице Краснорядской, с 09:00 16 августа до 20:00 17 августа, газ отключат по следующим адресам:
- улица Маяковского, дома №№ 72, 72-а, 74, 74 корпус 2, 76, 78, 105, 107, 107-а, 109, 109 корпус 1, 109 корпус 2, 111, 113, 115;
- улица Кудрявцева, дома №№ 10, 12, 14, 14-а, 20, 20-а, 30, 30-б, 32, 32-а, 34, 36, 40.
С 09:00 16 августа до 20:00 24 августа газоснабжение отключат на следующих улицах:
- улица Краснорядская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13, 15, 19, 21, 21-а;
- улица Горького, дома №№ 63/2, 67, 71, 98, 100, 102;
- улица Кудрявцева, дома №№ 4, 8, 8-а.