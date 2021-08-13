На Урале женщина изрезала двухлетнего сына ножом, изгоняя бесов

С весны женщина стала называть себя «ангелом света». В полиции уточнили, что женщина не работала и употребляла наркотики.

На Урале женщина изрезала двухлетнего сына ножом, изгоняя бесов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

В ночь на пятницу, 13 августа, в Екатеринбурге на улице Машинной 25-летняя женщина изрезала ножом своего двухлетнего сына. Она решила, что в него вселились бесы. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 9.

По словам супруга екатеринбурженки, он проживал отдельно от семьи, так как с весны поведение женщины резко изменилось, она стала называть себя «ангелом света». В полиции уточнили, что женщина не работала и употребляла наркотики.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.